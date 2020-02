Fonseca: "Fiducia ritrovata". Liverani: "Regalate due reti..."

La vittoria contro il Gent in Europa League è servita ai giallorossi a ridare un po' di morale e di fiducia alla squadra, che ieri sera sempre all'Olimpico è riuscita a trovare la seconda vittoria consecutiva tra le mura amiche. A farne le spese è stato il Lecce di Fabio Liverani, uscito sconfitto dalla sfida per 4-0. A fine gara il tecnico portoghese ha così commentato la vittoria della propria squadra: "Abbiamo attaccato bene, ma la cosa più importante è che non abbiamo subito gol. So che sono il primo responsabile e mi prendo tutte le critiche, non c'è problema".

Diverso era l'umore del tecnico dei salentini, che erano reduci da tre vittorie consecutive. "Non siamo stati presuntuosi - il commento di Liverani - Abbiamo regalato due gol alla Roma e quando fai così è come farsi il bagno con gli squali".

(gasport)