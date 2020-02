Fonseca, dubbio a sinistra: Kolarov favorito su Spinazzola

La rifinitura che la squadra svolgerà oggi a Trigoria prima di partire per Gent sarà decisiva per sciogliere gli ultimi indugi sulla formazione di Paulo Fonseca. I dubbi maggiori del tecnico portoghese riguardano la fascia sinistra, con Kolarov in vantaggio su Spinazzola. Gli altri nomi per la difesa saranno quelli di Santon, Smalling e Mancini. Cristante-Veretout in mediana con Perez, Mkhitaryan e Kluivert - che affiancherà l'allenatore nella conferenza stampa delle 18.45 - a sostegno di Dzeko.

Saranno circa 1300 i tifosi a seguire la squadra, che non si sono lasciati fermare dall'emergenza coronavirus. Del resto, anche da parte delle autorità belghe non traspare alcun timore dal punto di vista sanitario.

(gasport)