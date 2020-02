Fonseca: "Ci danno troppi gialli, ma a Reggio errori anche miei"

Un Paulo Fonseca che nella conferenza stampa di ieri ha ribadito un concetto già espresso alla fine della gara contro il Sassuolo: da parte degli arbitri qualche stortura di troppo nei confronti della sua squadra. Poi l'allenatore si assume le sue responsabilità per la partita di sabato scorso, dividendole con la squadra. Ma nega sia stato un problema di mentalità. Quel che è certo è che servirà una squadra compatta stasera all'Olimpico per trovare la vittoria che in casa manca dal 15 dicembre.

Intanto sono terminate le riunioni relative alla cessione del club a Friedkin. Il prossimo passo sarà lo scambio delle bozze di contratto: la firma avverrà negli Stati Uniti.

(La Repubblica)