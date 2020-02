Fonseca cavalca l'onda del derby

La Roma sfida il Sassuolo in trasferta per confermare i segnali positivi lanciati durante il derby dove, nonostante un'esemplare interpretazione del 4-2-3-1, è mancata comunque precisione in fase realizzativa. Fonseca così è pronto a confermare la Roma vista contro la Lazio: resterebbe ancora fuori Kolarov, sul quale il portoghese non ha fatto in tempo a pronunciarsi in conferenza stampa. Scuotendo la testa e agitando l'indice della mano, ha però fatto capire che il mancino dovrebbe essere escluso per il 2° match di fila. Avanti dunque con Spinazzola.

(Il Messaggero)