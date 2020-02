Fonseca avverte Petrachi: "Ai giocatori parlo solo io"

La testa è alla gara di questa sera contro il Bologna, ma Fonseca non dimentica la brutta sconfitta di Reggio Emilia, in cui, come ha sottolineato in conferenza stampa, il problema è stato soprattutto di atteggiamento mentale, oltre che di errori tattici. Il tecnico ha puntato il dito anche contro gli arbitri, visti gli 8 cartellini gialli di Sassuolo-Roma e il rosso a Pellegrini. Il dato più allarma è che i giallorossi, in stagione, hanno collezionato 64 cartellini gialli. Onesto, poi, quando gli viene chiesto dell'episodio accaduto nell'intervallo al Mapei con Petrachi: "Non voglio parlare di cosa succede nello spogliatoio, ma in tutti momenti sono io che parlo con i giocatori. Non è nulla di diverso rispetto a quello che ho detto tempo fa. Quando perdiamo sembra sempre un dramma. E’ fondamentale dire che dobbiamo essere equilibrati. Abbiamo parlato molto di questo momento e siamo tutti insieme: società, allenatore e giocatori. Senza alcun dubbio."