Fonseca attacca: "Prendiamoci l'Europa"

«Per noi è una partita importantissima, vogliamo passare il turno». Paulo Fonseca non cerca scappatoie, convinto dell'importanza che può assumere l'Europa League. Il tecnico ha messo gli ottavi di finale nel mirino: «Dobbiamo restare concentrati e giocare con attenzione, pensando di ripartire dallo 0-0, non dal risultato dell'andata (1-0 ndr) - continua Fonseca - dobbiamo avere coraggio, come contro il Lecce, anche se sappiamo che sarà difficile. Loro qui non hanno mai perso e hanno sempre segnato, contro di noi saranno motivatissimi». In attacco, con Pellegrini infortunato (salterà anche Cagliari) spazio a Mkhitaryan come trequartista, con Carles Perez a destra, che dovrebbe essere preferito ad Under, e Klulvert sulla sinistra. L'olandese è alla ricerca della sua dimensione dopo una prima parte di stagione giocata in gran parte da protagonista: «Io sono abituato a pensare sempre positivo, ho la massima fiducia. Dobbiamo fare una bella partita e cercare di vincere, anche per i nostri tifosi».

(La Repubblica)