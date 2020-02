Florenzi ha ritrovato il sorriso: "A Valencia sono felice"

Non ha ancora trovato casa, ma sta cominciando a conoscere la città: Alessandro Florenzi sta prendendo confidenza con Valencia. L'ex capitano della Roma sta prendendo confidenza con la nuova realtà soprattutto a livello di campo. I test ottenuti nel primo giorno di allenamento sono stati ottimi, tant'è che è sceso in campo da titolare nella sfida contro il Celta Vigo vinta 1-0. Quasi un'ora di gioco, di corsa, qualità e un gol sfiorato e negato da un super intervento del portiere avversario. Sui social viene considerato dai tifosi un top player. Non a casa, dopo la partita, ha parlato come se fosse di casa: "Ero felice in campo, ero contento di giocare per questa squadra"

(gasport)