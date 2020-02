Femminile: l'As Roma sfida l'Hellas

IL TEMPO (E. ZOTTI) - Ricomincia il campionato dell'As Roma femminile. Oggi alle 14.30 le giallorosse scendono in campo al Tre Fontane per la sfida contro l'Hellas Verona quartultimo in classifica. La squadra arriva alla gara di oggi carica di entusiasmo dopo le due vittorie consecutive ottenute tra campionato e coppa, adesso l'obiettivo è attaccare il secondo posto - occupato da Milan e Fiorentina - distante quattro punti. Nonostante gli scivoloni della prima parte di stagione le ragazze di Bavagnoli sono in corsa per entrambi gli obiettivi prefissati ad inizio anno - Coppa Italia e qualificazione alla Champions League - ma per tentare la rimonta in classifica è obbligatorio continuare a vincere. Dopo i sei gol rifilati la settimana scorsa alla San Marino Academy, la coach giallorossa si aspetta un'ulteriore crescita dal punto di vista della prestazione: "Mi aspetto una gara di continuità da parte delle mie ragazze - le parole di Bavagnoli a Roma Tv - che ci permetta di proseguire un percorso di crescita. L'Hellas è un avversario determinato e grintoso, non sottovalutiamo nessuno. Nei prossimi dieci giorni giocheremo tre partite, per noi saranno tutte finali, dovrà essere un periodo di grande crescita dal punto di vista mentale".