Femminile: la Primavera della Roma in finale al torneo di Viareggio

IL TEMPO (E. ZOTTI) - Le ragazze della Primavera dell'As Roma femminile a caccia di un risultato storico. Le giallorosse si sono qualificate alla finale del Torneo di Viareggio dopo aver battuto 2-0 il Genoa in semifinale grazie ad un autogol propiziato da Orlando e alla rete di Vigliucci. Con un successo nell'ultimo atto del torneo - che si disputerà domani contro la Juventus - la squadra entrerebbe di diritto negli annali della società visto che le ragazze di Melillo porterebbero in bacheca il primo trofeo ufficiale nella storia dell'As Roma femminile. Prima però bisogna battere le bianconere.

Buone notizie anche per Bavagnoli: Heden Corrado ha giocato tutta la gara da difensore centrale ed è stata una delle migliori in campo. La classe 2002 - promessa della Nazionale italiana - ha recuperato dopo una serie di infortuni che l'hanno tenuta lontana dal terreno di gioco da ottobre ed è finalmente pronta per tornare a disposizione della prima squadra. Ma potrebbe arrivare presto anche un altro innesto. Per il Torneo di Viareggio infatti l'As Roma ha avuto in prestito Serena Landa dalla Roma Cf: la centravanti è stata una delle protagoniste della competizione con tre reti segnate in quattro partite e adesso il club di Trigoria valuterà se trasformare il prestito della 2001 in una proposta vera e propria allargando così il parco giocatrici.