Emergenza in vista del Cagliari. Dubbio Perotti e Veretout

IL TEMPO (F. BIAFORA) - La Roma si presenterà in emergenza in Sardegna per la sfida di domani contro il Cagliari. Oltre alle assenze dello squalificato Mancini (Fazio al suo posto) e dell’infortunato Pellegrini (fiducia a Mkhitaryan) è in dubbio la presenza di Perotti e Veretout. La situazione che preoccupa maggiormente Fonseca è quella relativa al francese, sostituito nel secondo tempo del match con il Gent dopo aver ricevuto un colpo alla caviglia sinistra. L’ex mediano della Fiorentina si è limitato a svolgere un lavoro individuale nell’allenamento di ieri - non sono stati necessari esami strumentali, ma è lo stesso punto dove si era fatto male quest’estate - e proverà a stringere i denti vista la mancanza di soluzioni nel reparto, orfano di Diawara. L’unica alternativa per far coppia con Cristante è rappresentata da Villar, che giocherebbe la prima partita da titolare. Perotti è ancora alle prese con il problema gastrointestinale che lo ha costretto ad andare in tribuna alla Ghelamco Arena. Rispetto alla gara che ha regalato la qualificazione agli ottavi d’Europa League dovrebbe tornare Bruno Peres, con Under che insidia Perez per una maglia da titolare.