Edin Dzeko. Non solo gol, è il leader. "La vittoria con il Gent ci ha ridato la forza"

La Roma trionfa per 4-0 sul Lecce e trova la sua seconda vittoria consecutiva in casa in questa stagione. Protagonista della sfida, grazie a un gol e un assist, è certamente Edin Dzeko. Il bosniaco ieri, che ha siglato la terza rete giallorossa, raggiunge quota 102 reti con la maglia della Roma eguagliando il numero di realizzazioni di Vincenzo Montella. Adesso nel mirino ci sono Manfredini a quota 104 e Volk a 106, che il numero nove tenterà di agganciare, se non superare, già nelle prossime partite.

I giallorossi scenderanno in campo di nuovo già giovedì sera a a Gand, dove ad attenderli c'è il Gent di Thorup, che dopo la sconfitta dell'Olimpioc per 1-0 cercherà di fare il possibile per passare il turno. Proprio Dzeko ha commentato l'avvicinamento alla sfida di Europa League: "Andiamo lì per vincere e passare il turno, non aver subito gol in casa è stato importante. Non mi piace parlare del passato, ora guardiamo avanti".

(gasport)