E ora Bruno Peres scala posizioni: è un opzione in più

Dal suo ritorno a gennaio, è sceso in campo 4 volte su 6. Bruno Peres, pian piano, si sta riprendendo la Roma. Il ds Petrachi era stato chiaro: "Bruno sa giocare a calcio, ma deve ritrovare fame e umiltà. La mia idea, condivisa dall'allenatore,è quella di dargli una seconda chance. Non si nega a nessuno. Gli daremo una possibilità, ma la prima volta che sbaglierà andrà a casa". Ed evidentemente non ha sbagliato nulla, dato che Fonseca fin qui lo ha mandato in campo contro Parma, Genoa. Juventus in Coppa e Sassuolo, dove tra l'altro è stato uno dei pochi a salvarsi. Fonseca in lui vede qualcosa di buono, ora deve continuare così.

(gasport)