E Mancini ritorna a centrocampo per dare equilibrio

E' molto probabile che contro l'Atalanta, Fonseca decida di spostare nuovamente Mancini in mediana. Senza lo squalificato Cristante e l'infortunato Diawara, il tecnico portoghese potrebbe schierare al fianco di Veretout uno tra Mkhitaryan o Pellegrini. Ma sembrano tutte soluzioni che non convincono fino in fondo. Mancini, invece, in mediana ci ha già giocato, dando equilibrio alla squadra giallorossa. Mancini da mediano in questa stagione ha già giocato in totale 6 partite, di cui 2 in Europa League e 4 in campionato (con un bilancio complessivo di tre vittorie, un pareggio e due sconfitte).

(Gasport)