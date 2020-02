E' Bavagnoli la più brava d'Italia

IL TEMPO (E. ZOTTI) - Un’eccellenza rosa premiata insieme ai migliori allenatori di Serie A maschile. Il prestigioso premio ricevuto da Betty Bavagnoli è motivo d’orgoglio per la Roma ma anche per l’intero mondo del calcio femminile. Grazie all’ottimo lavoro svolto durate il suo primo anno sulla panchina giallorossa, la coach dell'As Roma femminile - eletta dagli altri tecnici come miglior allenatrice della Serie A 2018/19 - ha vinto ieri la Panchina d'Oro. La premiazione è andata in scena al centro federale di Coverciano alla presenza del presidente della Figc Gabriele Gravina. Bavagnoli è stata premiata insieme a ad Alessandro Pistolesi dell'Empoli Ladies - uscito sconfitto dall’ultimo match di campionato giocato domenica scorsa proprio contro la Roma - vincitore della Panchina d’Argento dopo aver portato le toscane in Serie A: "E' stata una grande emozione e un orgoglio essere premiata dai propri colleghi, è davvero una grande soddisfazione - le parole di Bavagnoli dopo la consegna del premio - era presente tutto il mondo del calcio e questa fa molto bene anche al movimento femminile. Fa bene far vedere la strada che sta percorrendo il calcio femminile davanti all'universo maschile. Sono onorata e orgogliosa e vorrei ringraziare tutti, è un premio che voglio e che sento di voler condividere con tutti".