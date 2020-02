Dzeko record amaro: "Nel primo tempo non siamo stati da Serie A"

Contro il Sassuolo ha raggiunto un traguardo importante, che desiderava da tempo, ma che avrebbe posticipato volentieri: i cento gol di Edin Dzeko in giallorosso ieri sono andati di traverso, così come la prima partita da capitano ufficiale della Roma. “E’ davvero difficile da spiegare. Qui si parla sempre di mentalità, ma la verità è che bisogna fare di più in campo“. I cento gol non lo hanno messo di buonumore: “Dopo la partita con la Lazio, questa volta non siamo stati allo stesso livello. Ma la mentalità nasce dalle vittorie. Onestamente dobbiamo fare i complimenti al Sassuolo, ma noi non eravamo presenti in campo nel primo tempo. Di certo abbiamo perso tre punti importanti, ora dovremo riprenderceli da qualche altra parte perché sconfitte come questa possono pesare. Speriamo solo che questa partita non lasci strascichi"

