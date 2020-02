Dzeko accusa i giovani, la “vecchia guardia” non ha capito Fonseca

Capitano a tempo pieno dopo la partenza di Florenzi. Edin Dzeko è stato costretto a parlare dopo la partita contro il Sassuolo. Le sue parole sono state pesanti: “La squadra è forte ma per arrivare a vincere qualcosa bisogna vincere sempre, non si può vincerne una e perderne un’altra. Ci sono tanti giocatori esperti ma anche tanti giocatori giovani che non devono vivere per 2-3 partite, bisogna fare sempre di più. Come dico sempre, serve tutta la squadra per vincere una partita, alla lunga bisogna dare di più tutti“. A Reggio Emilia, inoltre, sono rimasti in panchina i vari Perotti, Pastore, Kolarov e Kalinic, con Fonseca che ha preferito mandare in campo i nuovi arrivi Villar e Perez, mandando forse un messaggio d'allarme alla società

Le orecchie sono fischiate soprattutto a Kluivert e Under. La squalifica di Pellegrini complica anche i piani per venerdì. Chi giocherà trequartista? Pastore, oppure uno tra Cristante e Veretout con l’inserimento a quel punto di Villar a centrocampo, uno che fino a ieri giocava nella Serie B spagnola.

(corsera)