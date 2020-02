Dottor Jekyll e mister Pellegrini: da Magnifico a "sopravvalutato". E il futuro...

A dicembre scorso Lorenzo Pellegrini era considerato nell'ordine: Lorenzo Il Magnifico, il nuovo capitan futuro della Roma e uno dei più forti centrocampisti italiani da blindare con un contratto lungo e senza clausola rescissoria. A metà febbraio, invece, radio e web a tinte giallorosse, oltre ad averlo valutato come peggiore in campo contro l'Atalanta, l'hanno etichettato come sopravvalutato.

Il centrocampista, l'unico romano e romanista rimasto a Trigoria, sembra essere diventato per molti la cartina di tornasole dei problemi della Roma. Sotto accusa non tanto per errori specifici, quanto per il fatto che non faccia "mai la differenza". E il rinnovo contrattuale nessuno lo pretende più.

(gazzetta.it)

