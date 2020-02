Quello di domani, in cui verrà certificata la semestrale fino al 2021, sarò l'ultimo CdA di James Pallotta come presidente della Roma. Una semestrale che può essere vista come la "due diligence" che gli uomini di Friedkin hanno effettuato sulle 12 società che gravitano attorno al club giallorosso. Nel week.end potrebbe arrivare la firma sul preliminare. Nel nuovo CdA entrerà Marc Watts, presidente del "Friedkin Group".

(corsera)