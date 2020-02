Disastro Roma. Quaterna choc

Crollo inaspettato quello dei giallorossi a Reggio Emilia, alla prima sconfitta contro il Sassuolo. Gli emiliani passano 4-2, davanti ad una Roma al quinto ko stagionale e con l'Atalanta che potrebbe sorpassarla al quarto posto. Prestazione orribile per la squadra di Fonseca, zavorrata anche dalle assenze di Zaniolo e Diawara e dalla partenza di Florenzi. E dopo la splendida prestazione nel derby, i giallorossi non scendo in campo contro il Sassuolo. La resa è immediata, e alla fine dei primi 45 minuti la squadra di De Zerbi è avanti di 3 con la doppietta di Caputo e il gol di Djuricic. Fonseca scuote la testa: Spinazzola e Santon sventolano bandiera bianca , Cristante e Veretout entrano al Mapei Stadium e hanno già la lingua di fuori. Nemmeno Pellegrini è in serata e rischia anche di farsi male per l'entrata di Obiang. Nella ripresa entra Bruno Peres per Santon, la Roma si scuote, Dzeko accorcia di testa. C'è tempo anche per gli esordi di Carles Perez e Villar e il calcio di rigore realizzato da Veretout per fallo di mano di Boga, che subito dopo trova il 4-2.

(il messaggero)