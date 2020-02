Diawara migliora, Pastore naviga a vista

IL TEMPO (E. ZOTTI) - Per Diawara il peggio sembra essere passato. Il centrocampista ha ricominciato ad allenarsi in gruppo e con il passare dei giorni acquista sempre più fiducia e tranquillità. La data del suo rientro in una gara ufficiale verrà stabilita di comune accordo con Fonseca in base alle sensazioni del giocatore, ma tutto procede per il meglio e la terapia conservativa sta producendo i risultati sperati. Un altro che ha deciso di affidarsi alla terapia conservativa per cercare di risolvere definitivamente il problema all'anca che lo affligge da novembre è Pastore: dopo essere tornato a disposizione a fine gennaio, le sue condizioni sono nuovamente peggiorate. L'argentino si limita a svolgere lavoro differenziato e le sue condizioni vengono valutate di giorno in giorno.

Bisognerà attendere almeno un altro mese invece per rivedere Zappacosta sulla lista dei convocati. Il terzino nonostante sia in netto miglioramento non è ancora tornato in gruppo e lo staff medico non ha intenzione di correre rischi. Stessa tempistica per Mirante, operato la settimana scorsa per la lesione del menisco mediale. Per rivedere il secondo portiere di nuovo tra i pali ci vorranno circa 30 giorni.

Procede per il meglio il percorso di recupero di Zaniolo. Il rientro per fine stagione è praticamente impossibile, soprattutto perchè il giocatore - che in cuor suo nutre una flebile speranza per Euro 2020 - e la Roma non hanno alcuna fretta visto che Zaniolo rappresenta il giocatore intorno a cui costruire la rosa del futuro.

Futuro da romanista che potrebbe non riguardare Under: ieri l'agente del turco era in tribuna all'Olimpico. L'esterno portato a Trigoria da Monchi potrebbe cambiare maglia nella prossima sessione di mercato.