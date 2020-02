Diawara, il rientro resta un rebus

Il rientro in campo di Diawara è ancora un'incognita. La terapia conservativa avrebbe dovuto restituirlo a Fonseca dopo un mese, ma ad oggi ancora non si conosce la data del suo possibile rientro. Dopo la gara con Gent il tecnico ha dichiarato che Diawara non sarà a disposizione nemmeno per l'andata degli ottavi di Europa League. Dunque di giorni dal suo infortunio ne potrebbero passare 50, ma se si fosse operato, ascoltando il consiglio del professor Mariani si sarebbe messo il problema alle spalle in 60/80 giorni.

Lo staff medico di Trigoria sperava che seguendo la terapia conservati il giocatore potesse accorciare i tempi di recupero (massimo 30 giorni), giocare fino a fine campionato e se poi ci fosse stata la necessità, sottoporlo a operazione solo stagione terminata. Ad oggi però se il ginocchio dovesse fargli ancora male dopo una gara ufficiale non sarebbe più possibile posticipare l'intervento.

(Il Messaggero)