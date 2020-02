Sono passate quasi due settimane dall'infortunio di Diawara. In questo arco di tempo il giocatore ha iniziato a lavorare, provato a scongiurare l’operazione al menisco esterno del ginocchio sinistro. La sentenza finale però arriverà oggi, quando il guineano farà i test atletici per capire se gli ultimi 13 giorni possano essere serviti per permettere al centrocampista di evitare di finire sotto i ferri per la seconda volta in questa stagione.

(Gasport)