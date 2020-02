DI GIOVAMBATTISTA: "Fienga e Petrachi incompatibili" - FELICI: "Il ds è inadeguato per una grande"

A far discutere, all'indomani della conferenza di presentazione di Ibanez, Villar e Perez, sono le parole del direttore sportivo Petrachi. "Il ds ha personalizzato troppo la conferenza stampa di ieri che ora è potenzialmente dannosissima anche per il futuro prossimo della Roma, a partire dalla partita di sabato" commenta Giovanni Parisi. "Petrachi ha sbagliato tutto. Mettere i giornali tutti sullo stesso piano e dire parole come 'calunnie' e 'vigliacchi' è terrificante" aggiunge Roberto Renga.

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della Capitale. Buona lettura.

Non mi sembra clamorosa la discesa nello spogliatoio di Petrachi durante l'intervallo della gara con il Sassuolo, bisognava dare una sterzata al match e non penso che abbia pestato i piedi ad altri. Atalanta? Ci vuole una Roma formato derby, che abbia la voglia, la forza, la personalità e il coraggio di giocare un certo tipo di partita, altrimenti sarebbe veramente dura (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Prima di scendere negli spogliatoi durante l'intervallo del match con il Sassuolo, Petrachi avrebbe dovuto chiedere il permesso all'allenatore (FERNANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Mi è difficile vedere lavorare insieme nella Roma Fienga e Petrachi, per me sono incompatibili: o deve prevalere lo stile del direttore sportivo o quello del Ceo. Per quanto riguarda le questioni di campo la squadra va a Bergamo prima cosa per non prenderle e poi per tentare di darle perché se i giallorossi dovessero uscire con le ossa rotte sarebbe finita (ILARIO DI GIOVAMBATTISTA, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Petrachi non è pentito di quello che ha detto, lo dimostra il fatto che si è detto pronto a tornare un'altra volta dentro lo spogliatoio. Lui entrando nello spogliatoio si mette nella posizione di fare la ramanzina anche a Fonseca e questa è una cosa che non sta né in cielo né in terra. Il direttore sportivo non può entrare nello spogliatoio durante l'intervallo, vuol dire mettere i piedi in testa all'allenatore (FURIO FOCOLARI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Petrachi ha personalizzato troppo la conferenza stampa di ieri che ora è potenzialmente dannosissima anche per il futuro prossimo della Roma, a partire dalla partita di sabato. Nel momento più difficile della stagione mi aspetto che il ds getti acqua sul fuoco, non benzina. Dalle parole di ieri si capisce che si sente seriamente in discussione (GIOVANNI PARISI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

Petrachi ha sbagliato tutto. Mettere i giornali tutti sullo stesso piano e dire parole come “calunnie” e “vigliacchi” è terrificante (ROBERTO RENGA, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Più sento Petrachi e più mi sembra confermare la sua cifra professionale che, con tutto il rispetto, è inadeguata per una grande società. Ho visto un uomo in grande difficoltà che ha passato quasi tutto il tempo a difendere se stesso. Leggo che le sue parole non sono piaciute: certo, neanche il peggior nemico di Friedkin gli avrebbe fatto una presentazione simile (ANTONIO FELICI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

Il fatto che la Roma si dissoci dalle parole di Petrachi è un segnale lampante di come sono state recepite le parole del ds dalla società (TONY DAMASCELLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Il vero declino della Roma di Pallotta è stato l'addio di Sabatini. Monchi si è dimesso l'8 marzo, secondo me Petrachi non andrà lontano da quella data... (FRANCESCO BALZANI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)