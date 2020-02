De Zerbi sorride: “Grandi”. Fonseca duro: “Inammissibile”

Al quattordicesimo tentativo, il Sassuolo ieri ha trovato la sua prima vittoria contro la Roma, al quattordicesimo tentativo. Per De Zerbi è una serata di gloria, per Fonseca un buio intenso, con la quarta sconfitta in 7 gare nel 2020. Il tecnico neroverde è felice, ma ammette: “Abbiamo fatto una grande partita, ma qualcosa potevamo farla meglio. Come nei due gol subiti, nel secondo tempo dovevamo essere più pericolosi”. Fonseca, invece, è una maschera di rabbia e delusione: “E’ difficile spiegare un primo tempo così dopo una partita come quella giocata con la Lazio. I giocatori hanno perso equilibrio, non abbiamo praticamente giocato. Non è stata né una questione tattica né tecnica, ma solo di testa. Io conosco la mia squadra, ero un po’ preoccupato per questo, avevo parlato con i miei giocatori. Un primo tempo così è inammissibile”

(gasport)