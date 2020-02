Cristante squalificato, Pellegrini a centrocampo

IL TEMPO (F. SCHITO) - La Roma riprende a lavorare stamattina per il match con l'Atalanta. Senza Cristante, che salterà la partita contro la sua ex squadra per squalifica, Fonseca dovrà trovare una soluzione a centrocampo. Con Diawara ancora ai box, il tecnico potrebbe scegliere di abbassare in mediana il rientrante Pellegrini, oppure tornare all'antico e riproporre Mancini a centrocampo, piazzando Cetin in difesa. Una chance anche per Villar pronto all'esordio.