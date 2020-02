Coraggio e gol non bastano: Roma eliminata in semifinale

Ieri al Tre Fontane la Roma Primavera ha dimostrato carattere e bel gioco, due qualità che sembrava aver smarrito ultimamente ma che non sono state sufficienti per ribaltare il 2-0 subito in trasferta nell'andata di Coppa Italia con il Verona. La partita è finita 3-1 per i giallorossi, rimasti in 10 negli ultimi minuti di gioco per l'espulsione di Felipe Estrella, vittoria che però non è bastata per la qualificazione alla finale. L'allenatore Alberto De Rossi, al termine del match, ha commentato così la prestazione dei ragazzi: «Ci teniamo la partita fatta perché abbiamo ritrovato unità d'intenti: tutti noi abbiamo gli stessi obiettivi e vogliamo arrivare il più in alto possibile. Dobbiamo fare quest'ultima parte di stagione da Roma».

«In settimana il mister ci ha chiesto qualcosa in più. Purtroppo non abbiamo centrato la qualificazione ma abbiamo comunque conquistato una grande vittoria, la ripresa c'è stata» le parole di D'Orazio autore del gol segnato al 1' della ripresa. Le altre reti portano la firma di Riccardi al 41' e Calafiori al 7' del secondo tempo.

(Gasport)