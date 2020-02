Col Gent dubbio Pellegrini. Bruno Peres non è in lista

IL TEMPO (F. SCHITO) - Archiviata la partita contro il Lecce, Fonseca pensa già alla trasferta di Europa League contro il Gent. Il tecnico dovrà fare a meno di Bruno Peres, non inserito nella lista Uefa: al suo posto uno tra Santon e Spinazzola. Sicuro di una maglia da titolare è Mancini che dovrà saltare Cagliari per squalifica, mentre attende la convocazione Diawara che si allena in gruppo. Per quanto riguarda Pellegrini si è trattato di una sostituzione precauzionale visto che ha avvertito un affaticamento. Il tecnico ha rivelato che anche Under ha avuto un problemino al polpaccio, al suo posto ancora Carles Perez.