Chi è Watts, l'uomo dei conti: sarà lui a riferire a Friedkin

Non c'era Friedkin in prima persona, nemmeno il figlio Ryan. A condurre le danze nella varie trattative tenutesi all’Eur nella sede della Roma c'era Marc Watts, uomo di fiducia del magnate texano e dal 2011 il presidente di The Friedkin Group, prossimo proprietario della Roma.

Curriculum di tutto rispetto: laureato in legge ad Harvard nel 1984, esperto di diritto societario, prima di iniziare a lavorare per Friedkin è stato vicepresidente di Locke Lord, uno degli studi legali internazionali più famosi negli Usa. Dal 2017 al 2019 è stato anche presidente del Consiglio di Amministrazione della Federal Reserve Bank di Dallas. Sarà lui a riferire direttamente a Friedkin. E, probabilmente, ad indirizzarlo verso l’eventuale offerta finale.

