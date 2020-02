Case Ater, l’anziana signora: «Sogno Totti, lo aspetto a braccia aperte»

Dalle pagine dedicate ai fatti della capitale del quotidiano nazionale, emerge la storia di Giuseppina, una signora di 80 anni di cui tanti trascorsi allo stadio per seguire la sua Roma e il suo idolo, Francesco Totti. Affetta dal morbo di Parkinson, ora la signora fatica a muoversi e le sue possibilità sono rese totalmente vane dall'assenza di un ascensore che possa facilitarle i 4 piani della casa popolare al Tufello dove vive. Un solo desiderio, a questo punto, per la signora Giuseppina: la visita del suo idolo Totti. «Ho pianto il giorno della sua ultima partita con la maglia giallorossa, - dice - non lo dimenticherò mai». Critiche anche per le modalità dell'addio: «Ho criticato la Juventus per come ha gestito gli ultimi anni di Del Piero, ma la Roma con Totti ha fatto molto peggio. Non si meritava un trattamento del genere».

(roma.corriere.it)

VAI ALL'ARTICOLO ORIGINALE