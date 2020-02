Bonaventura a giugno in giallorosso

LEGGO (F. BALZANI) - - Il primo colpo dell’era Friedkin “rischia” di essere a parametro zero. Oltre a Mertens, infatti, la Roma ha puntato forte Jack Bonaventura che non ha ancora rinnovato il contratto di scadenza col Milan e può quindi accordarsi con un altro club. Nelle ultime settimane i contatti con Raiola si sono intensificati (“Stiamo cercando nuove strade”, ha detto ieri l’agente) anche se c’è da superare la concorrenza della Fiorentina. Per lui è pronto un triennale da 2 milioni a stagione.

Bonaventura, 30 anni e qualche infortunio alle spalle, non sta trovando spazio con Pioli e sarebbe l’ennesimo ex atalantino a Trigoria. Per l’attacco piace da tempo Vlahovic che i viola però non lasceranno partire per meno di 25 milioni mentre si complica sempre più il riscatto di Smalling corteggiato da Everton e Juventus. In entrata pure il giovane attaccante Coman dell’FCSB Bucarest (ex Steaua).