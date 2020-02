Bavagnoli: "Difficile che la Juventus possa perdere lo scudetto. Panchina D'Oro orgoglio e responsabilità"

E per la lotta al secondo posto teme di più la concorrenza di Milan o Fiorentina?

«Ho grande rispetto per entrambi. Con il Milan abbiamo sempre perso mentre con la Fiorentina abbiamo ottenuto una vittoria e un pari ma questo score non significa nulla».

Cosa le è rimasto della vittoria con l’Empoli?

«Abbiamo vinto ma è stata una gara complicata. L’Empoli ha dimostrato la sua forza, è una delle squadre che giocano meglio. Faccio i complimenti a loro, hanno disputato una grande partita. Io sono orgogliosa delle mie ragazze, non era assolutamente facile uscire con i tre punti».