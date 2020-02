Autonomia non illimitata? Fonseca studia i rimedi

La condizione fisica della squadra ha portato Fonseca al centro delle critiche delle ultime settimane, ma e l’allenatore portoghese ha scelto di puntare il dito più su un fattore mentale piuttosto che sulla forma, che giudica soddisfacente. Le 5 sconfitte nelle ultime 7 partite di campionato però hanno evidenziato un malessere profondo, che la vittoria col Gent in Europa League ha solo alleviato. Contro la squadra belga, infatti, la Roma ha vinto di misura, ma soprattutto è stata messa sotto sul piano del gioco, forse anche perché le gambe non vanno dove le porta il cuore (o la testa).

A Trigoria ultimamente si comincia a parlare di carichi di lavoro troppo blandi nel periodo post-natalizio, che qualcuno ha giudicato persino troppo lungo. Contro Gent, Atalanta e Bologna, la squadra nel secondo tempo è stata messa in difficoltà dagli avversari, che sembravano essere sempre più reattivi nelle palle contese. La speranza di dirigenti e tifosi è che il lavoro di Fonseca e del suo staff sia stato fatto a regola d’arte perché il margine per mettere in cantiere ritocchi nella preparazione fisica sono assai ristretti.

(Gasport)