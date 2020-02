Atalanta vetta da scalare per l Roma senza certezze

Gasperini si sente ad un passo dalla meta, per Fonseca invece l'obiettivo sembra lontanissimo. Atalanta e Roma scendono in campo stasera nello scontro diretto decisivo per la lotta al quarto posto. Dopo il pareggio nel derby i giallorossi avrebbero dovuto fortificarsi, e invece è avvenuto l'esatto contrario, con gli uomini di Fonseca incappati in due sconfitte che mettono a rischio la qualificazione alla Champions League. Per i giallorossi è l'ultima chiamata per rimettersi in carreggiata, serve una prova di carattere.

(La Repubblica)