Atalanta-Roma: storia infinita

Atalanta e Roma si giocano un posto in Champions League. Quello in programma questa sera però è solo l'ultimo capitolo di una storia condita da ribaltoni improvvisi, imprevisti, inspiegabili. Nel primo anno dell’era Gasperini, la Roma di Spalletti arrivò seconda e l’Atalanta quarta; Di Francesco terminò il secondo anno con 17 punti di vantaggio e la Dea si «accontentò» dei preliminari di Europa League. L’anno scorso ruoli invertiti, dopo il fotofinish dell’ultima giornata: Gasperini per la prima volta in paradiso e i giallorossi ai gironi dell'Europa League. Quest'anno mancano ancora quindici giornate da giocare, sono tante, ma le 23 in archivio hanno già dato un’indicazione precisa: tre posti Champions già assegnati, per il quarto una sfida a due tra Atalanta e Roma.

(Gasport)