Atalanta-Roma: le probabili formazioni dei quotidiani

LAROMA24.IT - La Roma si gioca gran parte delle speranze di qualificarsi alla prossima Champions League nel match di questa sera a Bergamo contro l'Atalanta. Per il match con i nerazzurri Fonseca si affiderà a Bruno Peres e Spinazzola sulle fasce mentre al centro della difesa Fazio prenderà il posto di Mancini (avanzato in mediana per sostituire Cristante). Unico dubbio per quanto riguarda gli esterni offensivi con Mkhitaryan, Kluivert, Perotti e Under in ballottaggio per due maglie (favoriti l'armeno e l'argentino).

LA GAZZETTA DELLO SPORT: Pau Lopez; Peres, Fazio, Smalling, Spinazzola; Mancini, Veretout; Kluivert, Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko

CORRIERE DELLO SPORT: Pau Lopez; Peres, Fazio, Smalling, Spinazzola; Mancini; Mkhitaryan, Pellegrini, Veretout, Perotti; Dzeko

IL TEMPO: Pau Lopez; Peres, Fazio, Smalling, Spinazzola; Mancini, Veretout; Mkhitaryan, Pellegrini, Perotti; Dzeko

IL MESSAGGERO: Pau Lopez; Peres, Fazio, Smalling, Spinazzola; Mancini; Kluivert, Pellegrini, Veretout, Mkhitaryan; Dzeko

LA REPUBBLICA: Pau Lopez; Peres, Fazio, Smalling, Spinazzola; Mancini, Veretout; Mkhitaryan, Pellegrini, Perotti; Dzeko

IL ROMANISTA: Pau Lopez; Peres, Fazio, Smalling, Spinazzola; Mancini, Veretout; Under, Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko

TUTTOSPORT: Pau Lopez; Peres, Fazio, Smalling, Spinazzola; Mancini; Kluivert, Pellegrini, Veretout, Mkhitaryan; Dzeko