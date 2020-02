Atalanta, rimonta da Champions: batte la Roma e si allontana a +6

Il nome della Champions League è l’Atalanta. In attesa di sfidare il Valencia negli ottavi di finale, la Dea si porta avanti con il lavoro per il prossimo anno. Batte la Roma con un secondo tempo di grande pressione che permette loro di blindare il quarto posto con 6 punti di vantaggio. Gasperini adesso può essere sicuro al 100% di aver rifiutato la corte della Roma quest’estate. I giallorossi continuano il loro 2020 degli orrori: 5 sconfitte, un pareggio e una sola vittoria. L’ultima spiaggia è l’Europa League ma non sarà facile per la Roma rimettere insieme i pezzi. Non accadeva da maggio 2014 con Rudi Garcia in panchina, che però aveva la certezza del secondo posto.

(corsera)