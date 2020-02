Atalanta da sogno, quarto posto quasi blindato: Roma ribaltata dopo Dzeko-gol

Con la vittoria contro la Roma, l'Atalanta, in attesa della sfida al Valencia di mercoledì, blinda l'accesso alla prossima Champions. Adesso sono 7 i punti di vantaggio sulla quinta, che è la Roma stesa ieri. Sei si leggono sulla classifica; il settimo è invisibile, ma pesa, perché è il vantaggio negli scontri diretti. L’Atalanta è molto avanti, in tutto, anche se mancano 14 giornate alla fine. Terza sconfitta consecutiva per i giallorossi (non capitava in A da maggio 2014) che arrivano dopo una prima parte più attenta, con un vestito tattico (4-1-4-1) che concede meno ai rivali. Come spesso avviene, sono i movimenti di Gomez a modificare i meccanismi atalantini, e dopo il vantaggio di Dzeko la Dea la ribalta nella ripresa con Palomino e Pasalic.

(gasport)