As Roma: il club lancia il Fan Token in criptovaluta $ASR

Il primo sondaggio dell’AS Roma sulla app di fan engagement e assegnazione di premi Socios.com è ufficialmente aperto. Questo significa che i tifosi giallorossi di tutto il mondo hanno ora a disposizione un nuovo modo per interagire con il proprio club.Con questo primo sondaggio, il club chiede agli appassionati di rendere omaggio a una leggenda giallorossa intitolandole uno dei campi del Centro Sportivo di Trigoria.

È già possibile utilizzare i Fan Token $ASR su Socios.com per votare in questo primo sondaggio, scegliendo tra queste 5 leggende della Roma:

Guido Masetti

Attilio Ferraris

Amedeo Amadei

Pedro Manfredini

Aldo Madera

Solo coloro in possesso di Fan Token $ASR potranno esprimere il proprio voto. È possibile acquistare i Fan Token $ASR esclusivamente sulla AS Roma Fan Token Offering (FTOTM), aperta su Socios.com. Il prezzo di ogni Fan Token $ASR è di circa 2€, a seconda del tasso di cambio del Chiliz $CHZ, la valuta digitale di Socios.com al momento dell’acquisto. Una volta acquistati, i Fan Token $ASR non possono essere spesi e utilizzati in tutte le votazioni sull’app.

La partecipazione ai sondaggi garantirà agli appassionati dei punti ricompensa e darà loro la possibilità di accedere a esperienze uniche e a merchandising del club esclusivo. Le esperienze possono includere la possibilità di assistere a una partita dalla zona VIP dello Stadio Olimpico, di incontrare le stelle della squadra e le leggende giallorosse. Socios.com e l’AS Roma offriranno anche altri premi, garantendo esperienza uniche e consentendo ai tifosi di avvicinarsi ai propri beniamini. Più Fan Token saranno accumulati e più il tifoso interagirà con l’app, più punti ricompensa saranno accreditati, aumentando così la possibilità di vincere uno di questi incredibili premi.

Tutti i sondaggi avvengono in un ambiente sicuro e la partecipazione viene registrata su una blockchain, affinché i risultati siano trasparenti e non possano essere alterati. Questo significa che gli appassionati giallorossi possono utilizzare i Fan Token $ASR per prendere parte ai sondaggi del club, certi che il risultato saranno equi e certificati.

Centinaia di migliaia di Chiliz $CHZ, la valuta digitale di Socios.com, e un numero limitato di Fan Token $ASR sono stati messi a disposizione gratuitamente nel mese di gennaio attraverso la modalità in-app Realtà Aumentata (AR) Token Hunt di Socios.com. Gli appassionati che hanno collezionato $CHZ nella Token Hunt giornaliera possono utilizzarli per l’acquisto di Fan Token $ASR ora che la FTO è aperta.

Alexandre Dreyfus, CEO e fondatore di Socios.com, ha affermato: “Gli appassionati giallorossi di tutto il mondo hanno ora la splendida possibilità di omaggiare una leggenda del club. Questo primo sondaggio spiega bene come i Fan Token $ASR creeranno un legame ancora più stretto tra la squadra e i suoi sostenitori, consentendo agli appassionati di giocare un ruolo attivo nel plasmare la storia del club. Gli appassionati possono ora aspettarsi infinite possibilità future di interazione con la squadra, così come l’opportunità di vincere alcune fantastiche esperienze”.

VAI AL COMUNICATO UFFICIALE

(asroma.com)