Amra Dzeko capitana delle wags: tutte insieme a pranzo a Ostia

Nella giornata di ieri Amra Dzeko si è recata in un ristorante di Ostia con diverse delle compagne di altri calciatori della Roma. Proprio come il marito ha fatto nei confronti della squadra, dopo gli addii di Totti, De Rossi e Florenzi, è stata lei a raccogliere il testimone di leader delle wags. Per il pranzo al mare di ieri erano presenti, oltre a lady Dzeko, anche Veronica Pellegrini, Chiara Pastore, Elisa Mancini, Miriam Spinazzola, nonchè le compagne di Jesus, Fuzato e Cristante.

Anche Fonseca, nella serata di ieri, si è concesso una cena tipica in un famoso ristorante dell'Aventino.