Americani a Roma. Friedkin-Pallotta alla stretta finale

La proprietà della Roma sta per passare da James Pallotta a Dan Friedkin. Nella giornata di ieri negli uffici dell'Eur a Viale Tolstoj si sono presentati gli advisor dei due magnati americani, che hanno discusso tutto il giorno per chiudere la trattativa dopo che le due diligence sono andate a buon fine. Sono previsti tre giorni di incontri negli uffici della società giallorossa, a cui nella giornata di ieri sembrava dovesse partecipare anche Bryan Friedkin, che sarà il coordinatore nella Capitale del club. Si era parlato di una presenza nella città eterna anche di Dan Friedkin, ma non è arrivata nessuna conferma, il texano aspetta di diventare ufficialmente proprietario della Roma per la prima apparizione ufficiale. I tempi per chiudere adesso si aggirerebbero intorno ai dieci giorni.

(La Repubblica)