Amazon ha incontrato i vertici della Lega Serie A

Proseguono i contatti tra Serie A ed Amazon: ieri infatti i rappresentanti del colosso mondiale dell'e-commerce hanno incontrato i vertici della Lega in via Rossellini. Sul piatto il possibile interesse per i diritti tv 2021-24 del campionato italiano. Amazon ha infatti già investito nel mondo del calcio europeo acquistando un pacchetto di 20 partite di Premier League in Inghilterra e alcune gare di Champions League in Germana. Sul tavolo anche la richiesta di realizzare nuovi prodotti audiovisivi negli spogliatoi prima e dopo le partite.

(Tuttosport)