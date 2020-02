Altro giro, altra coppia di terzini

Nuova coppia di terzini all’orizzonte. Giovedì con il Gent sarà out Bruno Peres, fuori dalla lista Uefa: spazio a Santon, con Kolarov sulla corsia opposta.

L’ennesima fotografia, però, di come la Roma del futuro (di ieri la notizia dell’interesse per Klostermann del Lipsia) dovrà ripartire proprio dalle fasce. Ad inizio anno i titolari erano Florenzi e Kolarov. Poi avanti con Spinazzola a destra e il serbo a sinistra, per poi veder risalire a dicembre le quotazioni di Florenzi con Santon pronto ad alternarsi. A gennaio Spinazzola è messo sul mercato e ceduto all’Inter, prima del clamoroso dietrofront del club nerazzurro.

(Il Messaggero)