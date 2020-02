A Siviglia duemila tifosi, prezzi dei voli già alle stelle

I prezzi dei voli per Siviglia per assistere all'andata degli ottavi di finale di Europa League sono alle stelle. Ieri dopo il sorteggio il prezzo di un biglietto aereo per l'Andalusia era di circa 100 euro, due ore dopo invece era già aumentato cinque volte e, in serata, era addirittura sold out. Saranno circa 2000 infatti i tagliandi messi a disposizione per i tifosi giallorssi, la vendita dovrebbe partire all’inizio della prossima settimana, mentre lunedì partirà quella per la partita dell’Olimpico.

(Gasport)