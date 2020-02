A Houston il lancio della Roma

I tifosi giallorossi troveranno il nuovo proprietario della Roma nell'uovo di Pasqua. La due diligence in corso da inizio anno è tecnicamente conclusa e mancherebbero ancora pochi punti da chiarire per il passaggio di consegne tra James Pallotta e Dan Friedkin, passaggio che avverrà a fine aprile. Le risultanze verranno poi presentate al Board di The Friedkin Group che dovrà decidere e presentare un'offerta sulla base del comunicato stampa della AS Roma diffuso a fine 2019. La firma del deal avverrà a Houston e anticiperebbe il vero closing, previsto dopo 60 giorni e dunque per le feste pasquali.

(Milano e Finanza)