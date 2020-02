A destra Fonseca vara la Pe-Pe: Peres più Perez

La Roma contro l’Atalanta si giocherà un pezzo di Champions League e Fonseca studia una soluzione inedita per la fascia destra. Il tandem Bruno Peres-Carles Perez. Dopo la gara persa con il Bologna, il tecnico giallorosso ha parlato del brasiliano: «Offensivamente è un giocatore molto forte, il suo problema è la fase difensiva. Ma stiamo lavorando per mandarlo in campo con equilibrio».

Davanti al brasiliano dovrebbe esserci Perez. Lo spagnolo è appena arrivato, ma Fonseca lo ha già mandato dentro sia con il Sassuolo sia con il Bologna, dove ha invece mostrato di avere qualità palla al piede. Poco movimento senza palla e su questo dovrà lavorare il tecnico portoghese, ma quando ne entra in possesso ha sicuramente delle doti.

(Gasport)