A Cagliari la Roma scenderà in campo con un'altra difesa rispetto a quella schierata da Fonseca contro il Gent: accanto a Smalling stavolta giocherà Fazio. Mancini infatti è squalificato, e il cambio con l'argentino è obbligato. Poi ci sono le scelte e stavolta il tecnico riproporrà Spinazzola a sinistra. A riposare questa volta sarà Kolarov, che anche in Belgio ha palesato delle difficoltà fisiche. A destra invece dovrebbe esserci ancora spazio per Bruno Peres.

(Gasport)