A Bergamo 4-1-4-1, Mkhitaryan titolare

Nonostante non sia ancora in perfetta condizione, nella trasferta di Bergamo Fonseca ha intenzione di confermare titolare Mkhitaryan che, nel 4-1-4-1 che ha in mente il tecnico, rappresenta il partner ideale di Dzeko sebbene parti largo dalla sinistra. Mancini probabilmente verrà schierato in mediana davanti alla difesa, mentre Pellegrini, di ritorno dal turno di squalifica, sarà arretrato al fianco di Veretout. Un modulo camaleontico visto che all'occorrenza si può trasformare nel 4-2-3-1.

A Trigoria si fanno i conti con l'ennesimo ko. Mirante, avvertito il riacutizzarsi di un vecchio problema al ginocchio sinistro, si è sottoposto ad una risonanza di controllo che ha evidenziato una lesione del menisco mediale con indicazione ad una meniscectomia mediale selettiva artroscopica. Il portiere è stato già operato ieri mattina e in giornata comincerà il protocollo riabilitativo: diagnosticati 20 giorni di stop. E a proposito di infortuni, nelle prossime 48 ore Zaniolo svolgerà una visita di controllo.

