19”ed è subito Pasalic: “Penso già al Valencia”

Il 2-1 di Mario Pasalic contro la Roma potrebbe essere ricordato, fra qualche mese, come il gol della Champions. Quando si ha fame, si addenta il cibo appena si può. Anche dopo 19 secondi: tanti sono serviti a Pasalic per dare la seconda botta all’autostima dei giallorossi il gol più veloce di un subentrato dal marzo 2015, quando Mchedlidze ferì il Sassuolo dopo 14 secondi. La prossima Champions da guadagnare è importante almeno quanto, se non di più, quella che è già realtà. Basta ascoltare Pasalic, per capirlo: “Ora abbiamo sei punti di vantaggio sulla Roma, ma continuiamo a guardare avanti: dobbiamo prenderne il più possibile sulle rivali. E ora pensiamo al Valencia: squadra pericolosa nella ripartenze, ma se giochiamo come sappiamo abbiamo le nostre chance”.

(gasport)