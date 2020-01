Zona Champions, Europa League e Dzeko a caccia del goal n. 100

Domenica torna il campionato con la gara contro il Torino. La Roma arriva a questa partita con un bel tesoretto: 22 punti nelle ultime 9 gare di campionato. I giallorossi hanno chiuso il 2019 lanciati verso la zona Champions riacciuffata grazie al quarto posto. Nella Serie A, fino ad ora, la squadra di Fonseca è quella che ha subito meno gol fuori casa, appena 6 contro gli 8 subiti da Juventus e Inter. Un miglioramento netto rispetto alla scorsa stagione in cui la Roma aveva ben 11 punti in meno. Con i 35 conquistati fino ad ora Fonseca si è posizionato al terzo posto della classifica all time interna. Al primo posto c'è Garcia con 41 punti nella stagione 13/14, mentre al secondo Di Francesco con 38 nel 17/18. Da quando siamo entrati negli anni 2000 la Roma non è mai andata oltre gli ottavi di Europa League, in cui quest'anno ha raggiunto i sedicesimi con 9 punti conquistati nel girone. Infine, mancano 3 gol a Dzeko per raggiungere quota 100. Il bosniaco, infatti, ha segnato ben 97 reti con la maglia della Roma.

(CorSera)