Zaniolo tiene in ansia la Roma ma Fonseca rimane ottimista

La presenza di Nicolò Zaniolo per la gara contro la Juventus è in dubbio. Ieri il giocatore era atteso a Firenze per presenziare all'evento Pitti Uomo insieme a Fonseca e Dzeko, ma ha deciso di rimanere a Trigoria per sottoporsi a terapie al ginocchio che, dopo una botta presa nella gara con il Toro, si è un po' gonfiato. E' probabile che Zaniolo resterà a riposo anche oggi, per lo staff tecnico giallorosso è dunque una corsa contro il tempo per recuperare il numero 22. Fonseca si è comunque detto ottimista riguardo le condizioni di Nicolò: "Penso che sarà in condizione di giocare contro la Juventus".

(corsera)